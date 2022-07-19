Биатлонист Максим Цветков заявил, что мотивацию надо искать в работе, а не в кубках мира

Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что концентрируется на тренировочном процессе и ищет мотивацию в работе, не думая о допуске или недопуске на международные старты. Также Цветков прокомментировал недавнюю открытую тренировку с участием всей группы тренера Сергея Баширова.
«Главное для меня — это тренировочный процесс. Мотивацию надо искать в работе, а не в том, будут для нас чемпионаты и Кубки мира или нет.
Это (открытая тренировка) хорошо, и в большей степени — для болельщиков. Мы часто бываем в разных городах России, а такие встречи организовываются крайне редко. Считаю, что это очень нужно. Это только на пользу, чтобы развивать биатлон. Тут, кстати, и дети могли на нас посмотреть», — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».
18 июля группа биатлонистов тренера Сергея Башкирова провела в учебно-тренировочном центре «Кавголово» (Ленинградская область) открытую для болельщиков стрелковую тренировку.
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