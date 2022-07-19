Виктор Майгуров рассказал о подготовке к отечественным стартам

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о готовности к отечественным соревнованиям и о порядке их проведения.

Наш партнёр выполняет работы в Сочи, связанные с асфальтовым покрытием, чтобы трасса была максимально безопасной. Вчера я был в Раубичах, объект максимально готов к нашим соревнованиям, так как он готовился и к Кубку мира, который тоже, к сожалению, отняли. В готовности мы не сомневаемся.



Будут участвовать как спортсмены сборной команды, так и из регионов — у нас нет ограничений по принадлежности. Регионы должны адекватно оценивать уровень подготовки спортсменов. Много юниоров примет участие в сочинском этапе. Пока не думали, как будем делить на группы. Наверное, кто с кем готовился, так и будет выступать. Нет необходимости делить на команды, у нас индивидуальный турнир», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.