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Виктор Майгуров рассказал о дате выборов президента СБР

Виктор Майгуров рассказал о дате выборов президента СБР
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, когда может пройти второй тур выборов главы организации. В первом туре ни Майгуров, ни его единственный конкурент Алексей Нуждов не набрали необходимого для победы количества голосов.

«Точная дата внеочередной выборной конференции СБР неизвестна. Ждём официальную информацию от Минюста. После того как наш устав будет зарегистрирован, мы объявим дату проведения выборов — минимум за месяц. Минюст уже получил документы. Я вас уверяю, документы уже там. Выборы в конце августа уже, наверное, вряд ли пройдут, уже почти конец июля. Только если получим подтверждение до 30 июля, соберёмся и спланируем. Конец августа — напряженное время, там ещё и Кубок Содружества. Конец августа или начало сентября — большой роли играть не будет», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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