Президент СБР рассказал, думают ли российские биатлонисты сменить гражданство

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в настоящий момент не стоит вопрос о возможной смене гражданства тем или иным российским спортсменом.

«В биатлоне в вопросе о смене гражданства пока всё спокойно. Что касается наших спортсменов сборной, вопросов не возникало. Нужно набраться терпения, так или иначе ситуация должна стабилизироваться», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в настоящее время российские биатлонисты не имеют права выступать в международных соревнованиях. Такое решение Международный союз биатлонистов (IBU) принял в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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