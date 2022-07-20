Юрий Каминский: переход лыжных тренеров в биатлон — тенденция для лыж нехорошая

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, стоит ли ждать в его штабе олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова.
Перед Играми-2022 в Пекине Крюков работал с лыжной сборной Китая. Во время спортивной карьеры Никита тренировался у Каминского.
«Не думаю. Меня спросили — ответил полушуткой, отсюда и пошло. Затрону другую тему: переход лыжных тренеров в биатлон. Тенденция для лыж нехорошая, хотя касается и меня тоже. Но топ-тренер — одна история, региональные и детские тренеры — другая, говорящая о кризисных моментах.
Для биатлона, впрочем, это неплохо: люди владеют методикой, привносят новое, симбиоз может получиться интересным. Николай Лопухов, как известно, пришёл из лыж, Ильшат Нигматуллин, личный тренер жены Ульяны, тоже. Есть и ряд других имён», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
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