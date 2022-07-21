«В это сложно поверить...» Динара Алимбекова — о гибели биатлониста Малиновского

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского. Спортсменка выразила соболезнования родным биатлониста.
«В это сложно поверить… Яркий, талантливый, позитивный, ещё жить и жить. Сил родственникам пережить большое горе», — написала Алимбекова в своих социальных сетях.
Напомним, 16 июля вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. 17 июля в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт был обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.
Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.
- 21 июля 2022
-
16:17
- 20 июля 2022
-
17:28
-
09:39
- 19 июля 2022
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:22
-
12:21
-
12:13
-
12:12
-
11:59
-
11:37
-
10:36
- 18 июля 2022
-
09:36
- 17 июля 2022
-
15:58
-
15:05
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:18
-
14:01
-
13:14
-
13:12
-
13:05
-
12:35
-
12:24
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:47
-
11:38
-
11:14