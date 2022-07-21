«В это сложно поверить...» Динара Алимбекова — о гибели биатлониста Малиновского

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского. Спортсменка выразила соболезнования родным биатлониста.

«В это сложно поверить… Яркий, талантливый, позитивный, ещё жить и жить. Сил родственникам пережить большое горе», — написала Алимбекова в своих социальных сетях.

Напомним, 16 июля вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. 17 июля в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт был обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.

Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.