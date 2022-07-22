Васильев — о смене гражданства Жураускайте: она будет сожалеть. Поймёт, что сделала ошибку

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте.
«Не думаю, что это прецендент. Потому что Лидия пытается уехать на свою историческую родину, используя механизм отсутствия конкурентности. Она подающая надежды биатлонистка. В Литве будет выглядеть очень прилично: если не первым номером, то в числе лидеров. Чтобы в России пробиться в команде, надо попотеть.
Очень смелое решение, учитывая современные реалии. Мне кажется, что она будет сожалеть. Через некоторое время поймёт, что сделала ошибку. Может быть, я ошибаюсь. Может, она будет успешно выступать за Литву. Это покроет все дополнительные внешние издержки. Всё вполне возможно.
Вряд ли это можно назвать потерей для российского биатлона. Она способная спортсменка, но у нас много своих способных. Необходимо создать условия. Они теоретически способны дать бой самым лучшим биатлонисткам в мире», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кошмарная стрельба российских биатлонисток на Олимпиаде в Пекине:
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