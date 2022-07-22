Зайцева — о Жураускайте: судить нельзя, но решение сменить гражданство ей далось легко

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте.
«Почему прецендент? Вначале ещё говорили, что ситуация с уходом народа может произойти. Что с ними делать, раз такая ситуация? Пусть делают так, как считают нужным. На то они и воспитанные. У неё фамилия такая литовская. Такое решение ей далось легко.
Не удержать спортсменов, которые так решают. Они в приоритете ставят себя и свою карьеру — это естественно. В какой-то степени их можно понять. Кому-то легко, а кому-то тяжело. Судить нельзя. Такая ситуация в мире. Мы же не вечные спортсмены, в их время случилась такая ситуация», — сказал Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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