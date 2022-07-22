Президент СБР прокомментировал информацию о контракте организации на 450 млн рублей

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о том, что организация заключила трёхлетний спонсорский контракт на 450 млн рублей.

«В спонсорском договоре СБР с букмекерами такая астрономическая сумма не прописана. Давайте не будем ходить вокруг да около – информацию про 450 млн рублей за три года дали ваши коллеги с одного из агентств со ссылкой на анонимный источник. На следующий день после этой публикации СБР официально обратился с просьбой дать опровержение этой информации, поскольку она неверна и вводит общественность в заблуждение. В опровержении нам отказали. Честно говоря, мы рассчитывали на более конструктивный диалог.

Почему сами не раскрываем детали соглашения? Со стороны СБР препятствий к этому нет, но мы обязаны учитывать интересы нашего партнера. На букмекерском рынке сумасшедшая конкуренция, за внимание пользователей борется множество компаний, и любая обнародованная сумма соглашений, правдивая или притянутая за уши как в этом случае, становится ориентиром для конкурентов, а в итоге перегревает рынок. Тем более печально, когда не соответствующую действительности информацию безответственно публикует уважаемое государственное информационное агентство.

Фиксированная выплата, которую СБР будет получать по этому соглашению ежегодно, сравнительно небольшая. Финальная сумма сложится только по окончанию сезона. Причём в каждый из трёх сезонов действия соглашения она может существенно отличаться. На это напрямую будет влиять, например, допуск сборной России к международным стартам или продолжение нашей изоляции.

В целом неплохое выступление сборной России на Кубке мира в прошедшем сезоне, и особенно на Олимпийских играх в Пекине позволяло нам рассчитывать на то, что спонсор в этой категории снова появится у нас в это межсезонье. В пользу этого говорил предметный интерес к СБР со стороны букмекеров, начиная с этой зимы у нас было несколько прямых контактов. Не буду скрывать, этой весной мы закладывали в статью доходов появление такого спонсора», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Видео Игоря Малиновского за несколько часов до исчезновения: