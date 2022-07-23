Динара Алимбекова — про Смольского: у него всё перевернулось после встречи со мной

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова забавно прокомментировала фото серебряного призёра Олимпиады-2022 своего жениха Антона Смольского.
Один из тренеров сборной Беларуси по биатлону Роман Синиченко опубликовал в социальных сетях фото Смольского и Алимбековой. На нём Антон висит вниз головой. «Лайфхак от Антона Смольского после тренировочной сессии», — подписал снимок Синиченко.
«У него всё перевернулось после встречи со мной», — прокомментировала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Романа Синиченко
Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно в начале прошлого сезона. А в начале июля 2022 года стало известно, что пара обручилась.
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.
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