«Переполнена вдохновением». Динара Алимбекова подвела итоги июльского сбора в Раубичах

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от июльского тренировочного сбора команды Беларуси в Раубичах.

«Результат порадовал, а, значит, и вся июльская работа идёт в плюс, она удалась. Такой же вывод можно с радостью сделать и относительно всех трёх сборов в Раубичах. Ведь результат теста лучше не только прошлогоднего июльского аналога, но и того, что был у меня в сентябре 2021 года! А ведь тогда я была уже на хороших скоростях, провела почти всю летнюю программу подготовки в олимпийском межсезонье.

Так что вы понимаете, насколько я рада, насколько переполнена вдохновением. Очень приятно, когда тяжёлый тренировочный процесс даёт эффект, проходит не зря.

Теперь о стрельбе. Здесь всё как обычно, то есть хорошо! Это без ложной скромности. Конечно, есть мелкие ошибки, но они не касаются базового технического уровня.

При этом, разумеется, работаем в Раубичах при ветре, который по традиции здесь не слабенький. Дожди почти не помешали нашему сбору. Пару раз меняли очерёдность тренировок, и только.

Поэтому ещё раз повторю: всё прошло хорошо, я очень довольна. Мне нравится в Раубичах, и даже есть свой плюс, что и августовский сбор мы проведём дома, а не поедем в Сочи», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».