Стали известны даты заседания по возможному допуску российских биатлонистов на Кубок мира, сообщает Langrenn.



По информации источника, правление Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос о том, будут ли спортсмены из России и Беларуси допущены к участию в Кубке мира, Кубке IBU и международных чемпионатах в следующем сезоне. IBU сделает это на своём осеннем заседании, которое состоится в Зальцбурге, Австрия, с 15 по 18 сентября.



Федерация биатлона России была частично отстранена от участия в IBU с 2017 года, но это было по причинам, связанным с допингом. С тех пор российские спортсмены смогли участвовать в кубках и чемпионатах IBU под российским флагом, но они были лишены этого права, когда в марте этого года Российская Федерация была полностью запрещена в международных соревнованиях в этом виде спорта.