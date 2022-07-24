«Ребята у нас такие неженки». Анастасия Гореева пошутила о биатлонистах сборной России

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как проводят время и развлекаются биатлонисты сборной России.
«Мы ходили недавно в ресторан, и ребят с собой звали, но они у нас такие неженки (смеётся). Прошёл тренировочный день – девушки бодры как никогда, завтра выходной – решили поехать покушать, ещё куда-нибудь заскочить, а мальчики у нас выбрали отдохнуть.
Кстати, в выходной мы сыграли с ребятами в волейбол и проиграли им поход в ресторан (улыбается). Они поддавались, как могли, но мы всё равно проиграли.
Главный организатор таких выходов и заводила – это Наталья Гербулова. Она всех подстрекает на такие движения. И это очень классно, что у нас такой сплочённый коллектив и мы можем все вот так собраться, никто не отделяется», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате» в 23:30.
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