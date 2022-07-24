«Есть маленький шанс, что нас допустят». Гореева — о возвращении России в мировой биатлон
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева заявила, что в нашей стране достаточно достойных соперников, которые помогают не пропадать мотивации, и что есть шанс на допуск биатлонистов из России на международные старты.
«Несмотря на отстранение российских спортсменов, мотивация никуда не пропала, потому что и у нас в России есть достойные соперники, на фоне которых ещё нужно постараться выглядеть хорошо. И у нас всё равно есть маленькая надежда, маленький шанс, что нас допустят», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Отметим, что Анастасия Гореева является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров.
Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате» в 23:30.
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