«Украинские друзья на нас ополчились». Биатлонистка Гореева — об общении с иностранцами

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала об отношении иностранцев к спортсменам из России.

«С иностранцами мы не то чтобы дружим, но лёгкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты. А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Отметим, что Анастасия Гореева является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Воспитанница лыжного клуба Наседкинa и СШОР «Истина» также занимается в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер — Баскаков Александр Владимирович. На внутренних соревнованиях Гореева представляет Московскую область.

Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате».