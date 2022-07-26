«Провалилась в яму и не видела из неё выхода». Пройс — о кризисе в прошлом сезоне

Чемпионка мира в эстафете, немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, с каким трудностями столкнулась по ходу сезона-2021/2022. Напомним, в середине декабря стало известно, что немка упала с лестницы на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Эта дурацкая лестница стала причиной моих неудач, падение было не сильным, но я повредила связки. Я не могла тренироваться 17 дней и вообще не каталась на лыжах в январе. Я пережила очень тяжёлые, болезненные моменты. Я провалилась в яму и не видела из неё выхода. Я подумывала о завершении карьеры, о том, чтобы совсем остановиться, я очень устала от всего этого и от биатлона.

Бронза на Олимпиаде (в женской эстафете. – Прим. «Чемпионата») что-то изменила в моей голове. Внезапно я наконец-то почувствовала себя счастливой, почувствовала удовлетворение от нахождения в команде и обладания олимпийской медалью.

Я думала, что Олимпийские игры в Пекине станут последними в моей карьере, но сегодня с нетерпением жду Милан 2026 года. Я очень хочу провести Олимпиаду, находясь в хорошей физической форме», — приводит слова Пройс Fondo Italia.