«Охотник против охотника». Серохвостов показал, как борется с залетевшей в комнату пчелой

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал забавное видео в своём телеграм-канале. На нём запечатлено, как Серохвостов нестандартным способом ловил залетевшую в комнату пчелу.

«Охотник против охотника», — подписал видео Серохвостов.

К сезону-2022/2023 Серохвостов готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Карим Халили.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).