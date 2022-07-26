«Охотник против охотника». Серохвостов показал, как борется с залетевшей в комнату пчелой

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал забавное видео в своём телеграм-канале. На нём запечатлено, как Серохвостов нестандартным способом ловил залетевшую в комнату пчелу.
«Охотник против охотника», — подписал видео Серохвостов.
К сезону-2022/2023 Серохвостов готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Карим Халили.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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