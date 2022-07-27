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Симон Эдер: из биатлона не так-то просто уйти. Мой отец гонялся до 41 года и сейчас бы мог

Симон Эдер: из биатлона не так-то просто уйти. Мой отец гонялся до 41 года и сейчас бы мог
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Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, австрийский биатлонист Симон Эдер поделился карьерными планами. В феврале Симону исполнится 40 лет.

«Уйти не так-то просто. У всех разная мотивация. Целью Доминика Ландертингера, к примеру, было уйти с медалью чемпионата мира, у него всё получилось. Но не всегда достижение подобных целей приходится на правильное время. Я хочу двигаться дальше и выступать на Кубке мира. Мой отец гонялся до 41 года и участвовал бы в соревнованиях сегодня, если бы мог. В молодости я думал, что отпраздную свои 40 лет в прекрасном горном коттедже с женой, выпив хорошего виски. Теперь же я думаю, что день рождения отмечу в Оберхофе на чемпионате мира. Чем ближе я к концу карьеры, тем больше осознаю её ценность. Я действительно хочу бегать ещё год или два. У меня есть работа, которую я действительно люблю, это самое главное», — приводит слова Эдера пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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