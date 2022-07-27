Бывшая российская биатлонистка Жураускайте ответила на обвинения в предательстве России

Бывшая российская, а ныне литовская биатлонистка Лидия Жураускайте прокомментировала своё решение отказаться от гражданства России ради гражданства Литвы. Ранее указ о выходе Жураускайте из гражданства России подписал президент страны Владимир Путин.
«Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда ещё бушевал ковид, и по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего не понятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона. Нашли меня в протоколах всероссийских соревнований. Просто увидели литовскую фамилию. Уже тогда мы стали собирать документы, и в марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство, так как в Литве его получить очень сложно. Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая 2021 года я уже тренировалась с литовской командой.
Так что все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред. Скажу даже так: в Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах. Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».
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