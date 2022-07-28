«Так горячо». Светлана Миронова показала фотографии в эффектном платье

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках спортсменка, одетая в эффектное платье, позирует перед камерой.

«Так горячо», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Светланы Мироновой

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

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