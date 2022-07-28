Светлана Миронова — подписчику: зачем вас триггерит моё до хрена высокое мнение о себе?

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова ответила подписчику в своих социальных сетях. Подписчик усомнился, что Миронова является спортсменкой высокого уровня.

«До хрена о себе высокого мнения, а как спортсмен — днище», — написал он.

«Зачем вас триггерит моё до хрена высокое мнение о себе?» — ответила Светлана.

Фото: из соцсетей светланы мироновой

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: