Антон Шипулин объявил сроки строительства биатлонного комплекса в Екатеринбурге

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Государственной Думы Антон Шипулин объявил сроки строительства многофункционального биатлонного комплекса в Екатеринбурге. По плану работы должны начаться в 2023 году и завершиться в течение двух-трёх лет.

«Сроки строительства биатлонного комплекса будут зависеть от системы финансирования. Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займёт около двух-трёх лет, если говорим про областной бюджет, то всё будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять. Пока мы не выбрали методику финансирования, невозможно говорить о сроках реализации, но то, что строительство начнётся со следующего года, мы уже с губернатором обсудили, скорее всего, это факт. Вообще, у нас около пяти этапов строительства, но надеюсь, что в три года мы управимся.

Комплекс уникальный, он будет включать в себя больше 30 видов спорта, но сама концепция комплекса не только для спортсменов. Это будет спортивный парк для горожан, для жителей Свердловской области, чтобы люди могли заниматься активными видами спорта, отдыхать, находиться в лесу с хорошей инфраструктурой, а также проводить спортивные мероприятия», — цитирует Шипулина ТАСС.