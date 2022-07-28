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«В яму себя не загоняла». Тренер сборной России объяснил успехи Резцовой на Кубке мира

«В яму себя не загоняла». Тренер сборной России объяснил успехи Резцовой на Кубке мира
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Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии, объяснил успехи Кристины Резцовой в сезоне-2021/2022. Спортсменка готовилась под его руководством.

«В плане переносимости нагрузок Кристина, действительно, в прошлом сезоне выполнила практически всю предложенную работу без сбоев. И по биохимии, и субъективным ощущениям по восстановлению – ответ организма был хорошим. Проблем не было. Она сама отмечала, что растёт каждую тренировку.

Перед летним чемпионатом России в Тюмени я сказал Кристине, что у неё 100% будет одна из лучших скоростей на уровне сборной России. Там немного психологически она не справилась. Но как раз этот момент надо было пережить, и где-то с середины декабря, когда она почувствовала, что может бороться с топами, она расслабилась, начала очень легко ко всему относиться и спокойно выходить на гонки. Даже если в плане стрельбы у неё были провальные старты, она могла немножко попереживать, но мы анализировали и двигались дальше. Ни в какую яму она себя не загоняла. Она немного изменилась, и как раз результаты помогли ей стать такой самоуверенной, в хорошем смысле», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» завтра, 29 июля, в 10:00.

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