«В яму себя не загоняла». Тренер сборной России объяснил успехи Резцовой на Кубке мира

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии, объяснил успехи Кристины Резцовой в сезоне-2021/2022. Спортсменка готовилась под его руководством.
«В плане переносимости нагрузок Кристина, действительно, в прошлом сезоне выполнила практически всю предложенную работу без сбоев. И по биохимии, и субъективным ощущениям по восстановлению – ответ организма был хорошим. Проблем не было. Она сама отмечала, что растёт каждую тренировку.
Перед летним чемпионатом России в Тюмени я сказал Кристине, что у неё 100% будет одна из лучших скоростей на уровне сборной России. Там немного психологически она не справилась. Но как раз этот момент надо было пережить, и где-то с середины декабря, когда она почувствовала, что может бороться с топами, она расслабилась, начала очень легко ко всему относиться и спокойно выходить на гонки. Даже если в плане стрельбы у неё были провальные старты, она могла немножко попереживать, но мы анализировали и двигались дальше. Ни в какую яму она себя не загоняла. Она немного изменилась, и как раз результаты помогли ей стать такой самоуверенной, в хорошем смысле», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» завтра, 29 июля, в 10:00.
- 28 июля 2022
-
22:51
-
21:57
-
20:54
-
11:19
-
10:37
-
09:11
-
08:03
- 27 июля 2022
-
23:03
-
12:40
-
09:00
-
00:22
- 26 июля 2022
-
22:41
-
21:30
-
13:54
- 25 июля 2022
-
17:54
-
08:27
- 24 июля 2022
-
23:00
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
16:46
-
07:11
- 23 июля 2022
-
14:31
-
13:36
-
09:16
- 22 июля 2022
-
23:41
-
23:27
-
15:42
-
11:52
-
11:47
-
11:03
-
09:25
- 21 июля 2022
-
16:17