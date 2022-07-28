«Они не думают, как бы поскорее сбежать с тренировки». Норицын – о российских биатлонистах

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии, рассказал о мотивации спортсменов во время отстранения от международных стартов.

«Надо понимать, что биатлон – их любимое дело, то, чем они живут. Это им нравится. Неважно, на каком уровне они дальше будут выступать или какие места занимать. Это их любимый вид спорта, это их жизнь. Они не приезжают на сбор с мыслями поскорее бы уехать домой или поскорее бы уйти с тренировки. Они работаю, пашут, и проблем с этим нет.

Так что мотивировать их словами «Давай, потерпи, нас всё равно куда-то допустят – вот ты туда готовься» не надо, такого разговора даже не было. Они очень просто восприняли, что мы будем здесь тренироваться, и у нас все мероприятия распланированы – мы будем бегать этапах Кубка Содружества и Кубка России. Они все на это готовы. Ни от одного спортсмена не услышал вопроса: «А для чего тогда это всё?» Они уже все гипермотивированы, и наоборот спрашивают, могут ли они сделать больше работы», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» завтра, 29 июля, в 10:00.