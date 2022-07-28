В семье Анастасии и Никиты Поршневых родилась дочь Майя

В биатлонной семье Анастасии и Никиты Поршневых пополнение. 27 июля Анастасия и Никита стали родителями. Молодая мама сообщила о рождении дочери в социальных сетях.

Фото: Личный архив Анастасии Поршневой

«Вот мы и встретились. Мы с Никитой уже заждались. Встречайте, Поршнева Майя Никитична. Родилась ровно в 40 недель, ни днем раньше, ни днем позже. Пунктуальная», — написала Поршнева.

Фото: Личный архив Анастасии Поршневой

27-летняя Анастасия (в девичестве Морозова) – победительница и призёр чемпионатов России. Никита – бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, серебрянный медалист чемпионата Европы 2022 в спринте, неоднократный чемпион России, неоднократный чемпион мира среди юниоров, победитель зимней Универсиады 2019 года.

Спортсмены поженились 10 мая 2019 года.