«Я мечтал об этом». Тарьей Бё показал фото на фоне дорогой машины

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира норвежец Тарьей Бё опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен рассказал, что стал послом бренда Porsche.

«Я мечтал об этом. И время настало. Горжусь, что стал послом Porsche», — написал он, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Фото: из личного архива тарьея бё

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занял шестое место. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

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