Казакевич рассказала, как возникла идея тренироваться в группе Бородавко с Большуновым

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала, как появилась идея потренироваться в группе старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
«Это наша совместная идея (с Михаилом Шашиловым. — Прим. «Чемпионата»). Я настаивала на этом, и оставалось только согласовать данный вопрос с Юрием Викторовичем Бородавко. У меня такая мысль возникла ещё в конце прошлого сезона. При возможности я хотела поработать именно с этой группой и очень рада, что это получилось сделать.
Мы тренируемся в одной команде, поэтому, конечно, общаемся со всеми, но с Александром Большуновым не так часто. Ребята тренируются намного сильнее. Мы находимся рядом в некоторых упражнениях на силовых тренировках, а с девчонками и Натальей Непряевой проводили совместные тренировки. Где-то мне удавалось за ними подержаться. На кроссовых тренировках можно просто побегать вместе, обсудить какие-то моменты и поделиться впечатлениями. Всё как в обычной команде», — цитирует Казакевич Metaratings.
Архивное видео с погибшим Игорем Малиновским:
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