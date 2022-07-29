Ирина Казакевич рассказала, как восприняла трагическую гибель Игоря Малиновского

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала, как восприняла гибель биатлониста Игоря Малиновского, который разбился в вертолёте на Камчатке.

«Это была очень тяжёлая пара дней для меня. Когда я узнала о том, что его вертолёт пропал, была большая надежда, что всё обойдётся, и даже сейчас говорить об этом очень тяжело.

С Игорем мы были знакомы с 16 лет, когда поехали на первые международные соревнования – европейский юношеский олимпийский фестиваль. Там началась наша международная карьера. Мы были молоды и только знакомились с крупными стартами, всё было впервые. Он был заводилой нашей команды с тех пор и до выхода из юниорского возраста. Мы с ним прошли все юношеские и юниорские чемпионаты мира и Европы, всегда были вместе на соревнованиях. Он в основном тренировался с командой, а я с регионом, но на международных стартах мы были вместе, поэтому с ним было связано много моментов», — цитирует Казакевич Metaratings.

Архивное видео с погибшим Игорем Малиновским: