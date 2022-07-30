«Ты просто лучший!» Жена Тарьея Бё трогательно поздравила его с днём рождения

Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Тарьея Бё, трогательно поздравила мужа с днём рождения. 29 июля старшему Бё исполнилось 34 года.

«Мой личный агент 007 празднует свой день рождения! Ура, Тарьей! Как сказала бы Тина Тёрнер, ты просто лучший!» — подписала забавные снимки с биатлонистом Гита, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

В конце апреля стало известно, что Гита и Тарьей готовятся впервые стать родителями. Их свадьба состоялась месяц назад, 29 июня, на Мальорке.

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.