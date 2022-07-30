Тарьей Бё — жене: всегда думал, что ты смотришь на меня как на 10-летнего

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё забавно отреагировал на поздравления с днём рождения от супруги Гиты Симонсен. 29 июля старшему Бё исполнилось 34 года.

«Мой личный агент 007 празднует свой день рождения! Ура, Тарьей! Как сказала бы Тина Тёрнер, ты просто лучший!» — поздравила Гита супруга.

«Я всегда думал, что ты смотришь на меня как на 10-летнего», — написал Тарьей в комментариях к посту жены.

В конце апреля стало известно, что Гита и Тарьей готовятся впервые стать родителями. Их свадьба состоялась месяц назад, 29 июня, на Мальорке.

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.