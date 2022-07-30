Башкиров рассказал, планируют ли биатлонисты из его группы сменить спортивное гражданство

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал особенности тренировочного процесса в условиях отстранения российских спортсменов от международных стартов и рассказал, планирует ли кто-то из его группы сменить спортивное гражданство.

«Любому спортсмену и тренеру хочется соревноваться на максимально высоком уровне. Без зарубежных этапов мы вынуждены ориентироваться на внутренние старты, но это не отменяет необходимости показывать максимум, иначе прогресса не будет. Вполсилы бегать не получится, потому что вернуться в мировой биатлон, когда бы это ни случилось, нужно конкурентоспособными.

Многие ли уедут, если отменить карантинный период при смене спортивного гражданства? Трудно сказать, но на данный момент, если судить по ребятам из моей группы, ничто на это не намекает, обиженных нет», — сказал Башкиров в интервью «Матч ТВ».