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«Жаль, это не озеро с Red Bull». Даниил Серохвостов опубликовал фото с похода

«Жаль, это не озеро с Red Bull». Даниил Серохвостов опубликовал фото с похода
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях фото и видео, сообщив, что сходил в поход.

«Это был поход, сейчас я уже дома. Жаль, это не озеро с Red Bull», — подписал пост Серохвостов.

К сезону-2022/2023 Серохвостов готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Карим Халили.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

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