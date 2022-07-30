«Жаль, это не озеро с Red Bull». Даниил Серохвостов опубликовал фото с похода

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях фото и видео, сообщив, что сходил в поход.
«Это был поход, сейчас я уже дома. Жаль, это не озеро с Red Bull», — подписал пост Серохвостов.
К сезону-2022/2023 Серохвостов готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Карим Халили.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
- 30 июля 2022
-
16:05
-
14:43
-
14:21
-
11:43
-
09:55
-
09:47
-
09:31
-
00:35
- 29 июля 2022
-
12:01
-
11:24
-
08:53
-
08:07
-
07:41
-
07:09
-
06:05
- 28 июля 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:51
-
21:57
-
20:54
-
11:19
-
10:37
-
09:11
-
08:03
- 27 июля 2022
-
23:03
-
12:40
-
09:00
-
00:22
- 26 июля 2022
-
22:41
-
21:30
-
13:54
- 25 июля 2022
-
17:54
-
08:27
- 24 июля 2022
-
23:00
-
22:30