«Выход есть». Светлана Миронова выложила фотографии с «Башни Федерация» в Москве

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. Снимки сделаны в комплексе небоскрёбов «Башня Федерация» в Москве.
«Выход есть», — подписала фотографии Миронова.
Фото: из личного архива светланы мироновой
Фото: из личного архива светланы мироновой
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди российских спортсменок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Она заработала 957 очков.
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