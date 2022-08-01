«Выход есть». Светлана Миронова выложила фотографии с «Башни Федерация» в Москве

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. Снимки сделаны в комплексе небоскрёбов «Башня Федерация» в Москве.

«Выход есть», — подписала фотографии Миронова.

Фото: из личного архива светланы мироновой

Фото: из личного архива светланы мироновой

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди российских спортсменок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Она заработала 957 очков.

Также посмотрите последнее видео биатлониста Игоря Малиновского за несколько часов до исчезновения: