Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стурла Холм Легрейд попробовал себя в гребле на байдарке

Стурла Холм Легрейд попробовал себя в гребле на байдарке
Комментарии

Олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился фотографиями из отпуска из Сурнадала (Норвегия) в своих социальных сетях. Биатлонист попробовал себя в гребле на байдарке.

«Тренер сказал мне поработать над лыжной техникой. Я начал с гребли», — написал он в соцсети.

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Напомним, Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): он выиграл две эстафеты в составе сборной Норвегии и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта.

Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022