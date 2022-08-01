Стурла Холм Легрейд попробовал себя в гребле на байдарке

Олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился фотографиями из отпуска из Сурнадала (Норвегия) в своих социальных сетях. Биатлонист попробовал себя в гребле на байдарке.

«Тренер сказал мне поработать над лыжной техникой. Я начал с гребли», — написал он в соцсети.

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Напомним, Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): он выиграл две эстафеты в составе сборной Норвегии и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта.