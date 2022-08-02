Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Экхофф пропустит несколько сборов команды Норвегии. Ей необходим дополнительный отдых

Экхофф пропустит несколько сборов команды Норвегии. Ей необходим дополнительный отдых
Комментарии

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф не примет участия в предстоящем фестивале Blink, а также пропустит несколько запланированных сборов национальной команды.

Два сезона пандемии, Олимпиада в Пекине и коронавирусная инфекция после сезона были сложными для Экхофф морально и физически. Теперь ей нужно время, чтобы прийти в себя.

«Мне нужно немного больше времени, чтобы восстановиться. Последние несколько лет дорогого стоили, и хотя я очень мотивирована на продолжение карьеры, я пока не совсем готова вкладываться по максимуму», — приводит слова Экхофф VG.

Первый этап Кубка мира сезона-2022/2023 стартует 29 ноября в Контиолахти (Финляндия).

Напомним, в марте исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отсранении российских и белорусских спорстменов от соревнований под эгидой организации.

Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022