Экхофф пропустит несколько сборов команды Норвегии. Ей необходим дополнительный отдых

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф не примет участия в предстоящем фестивале Blink, а также пропустит несколько запланированных сборов национальной команды.

Два сезона пандемии, Олимпиада в Пекине и коронавирусная инфекция после сезона были сложными для Экхофф морально и физически. Теперь ей нужно время, чтобы прийти в себя.

«Мне нужно немного больше времени, чтобы восстановиться. Последние несколько лет дорогого стоили, и хотя я очень мотивирована на продолжение карьеры, я пока не совсем готова вкладываться по максимуму», — приводит слова Экхофф VG.

Первый этап Кубка мира сезона-2022/2023 стартует 29 ноября в Контиолахти (Финляндия).

Напомним, в марте исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отсранении российских и белорусских спорстменов от соревнований под эгидой организации.