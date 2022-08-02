«Уже пора замолчать». Антон Бабиков опубликовал «список дел» в свой день рождения

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Сегодня, 2 августа, Бабикову исполнился 31 год.

«Мне 31. Список дел: не врать себе, не врать другим; поубавить самооценку; чуточку добрее. Встал не с той ноги? Ну хоть не подвернул. В зеркале разглядывай душу, а не причёску; формируй собственное мнение, собственный вкус, собственный ритм; хватит спать; будь достоин; уже пора замолчать. 31 мне», — написал он, прикрепив текст к своему фото.

Фото: из личного архива антона бабикова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бабиков заработал 160 очков и стал 35-м в общем зачёте. Победил француз Кентен Фийон Майе (1014).

Видео с места крушения вертолёта с Игорем Малиновским на борту: