Доротея Вирер выступит на фестивале Мартена Фуркада

Трёхкратная чемпионка мира, итальянка Доротея Вирер выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival. Об этом сообщает Ski Nordique.
Соревнования пройдут со 2 по 4 сентября в Анси (Франция). Ранее стало известно, что в фестивале примут участие французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Бреза-Буше, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также финны Теро Сеппяля и Мари Эдер.
32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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