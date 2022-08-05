Тарьей Бё показал фото с Мартеном Фуркадом

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира норвежец Тарьей Бё опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Бё выложил фотографию, на которой изображён он и пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад. Снимок сделан на лыжероллерном фестивале Blink в 2019 году.
Фото: из личного архива тарьея бё
Мартен Фуркад считается одним из лучших биатлонистов в истории. Помимо пяти побед на Олимпиадах, у него 13 золотых медалей чемпионатов мира и семь побед в общем зачёте Кубка мира.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занял шестое место. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.
Видео Игоря Малиновского за несколько часов до исчезновения:
- 5 августа 2022
-
09:35
- 4 августа 2022
-
17:44
-
16:07
-
10:11
- 3 августа 2022
-
19:41
-
09:56
- 2 августа 2022
-
09:15
-
08:17
-
00:33
- 1 августа 2022
-
22:52
-
17:46
-
14:07
-
12:12
-
08:30
- 30 июля 2022
-
16:05
-
14:43
-
14:21
-
11:43
-
09:55
-
09:47
-
09:31
-
00:35
- 29 июля 2022
-
12:01
-
11:24
-
08:53
-
08:07
-
07:41
-
07:09
-
06:05
- 28 июля 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:51
-
21:57
-
20:54
-
11:19