Тарьей Бё показал фото с Мартеном Фуркадом

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира норвежец Тарьей Бё опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Бё выложил фотографию, на которой изображён он и пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад. Снимок сделан на лыжероллерном фестивале Blink в 2019 году.

Фото: из личного архива тарьея бё

Мартен Фуркад считается одним из лучших биатлонистов в истории. Помимо пяти побед на Олимпиадах, у него 13 золотых медалей чемпионатов мира и семь побед в общем зачёте Кубка мира.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занял шестое место. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

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