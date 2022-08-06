Кристиансен выиграл суперспринт на фестивале Blink, Йоханнес Бё финишировал лишь 15-м

В норвежском Саннесе завершился мужской суперспринт в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022. Гонку выиграл олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен.
Примечательно, что обладатель Кубка мира – 2021/2022, француз Кентен Фийон Майе финишировал лишь десятым, а триумфатор Олимпиады – 2022 норвежец Йоханнес Бё – 15-м.
Blink-2022. Саннес (Норвегия). Мужской суперспринт
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 13.19,2 (1 промах)
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – отставание + 2,2 секунды (1)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 5,0 (3)
6. Тарьей Бё (Норвегия) + 24,3 (4) …
10. Кентен Фийон Майе (Франция) + 53,1 (4)…
14. Эмильен Жаклен (Франция) + 2.12,4 (7)
15. Йоханнес Бё (Норвегия) + 2.22,6 (3).
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