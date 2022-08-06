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Маркета Давидова стала победительницей суперспринта на фестивале Blink, Рёйселанд — 13-я

Маркета Давидова стала победительницей суперспринта на фестивале Blink, Рёйселанд — 13-я
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В норвежском Саннесе завершился женский суперспринт в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022. Победительницей гонки стала чемпионка мира 2021 года, чешка Маркета Давидова, допустившая четыре промаха.

Интересно, что обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошлого сезона, трёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Марте Рёйселанд показала лишь 13-й результат, допустив 5 промахов.

Blink-2022. Саннес (Норвегия). Женский суперспринт

1. Маркета Давидова (Чехия) – 15.26,4 (4 промаха)
2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – отставание + 4,7 (3)
3. Жюли Симон (Франция) + 8,8 (5)
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 9,4 (4)
6. Линн Перссон (Швеция) + 24,3 (8)
7. Эмили Калкенберг (Норвегия) + 31,5 (5)
13. Марте Рёйселанд (Норвегия) + 48,0 (5).

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