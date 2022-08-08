Мартен Фуркад — Йоханнесу Бё: надеюсь, я смогу сделать с тобой селфи в Анси!

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё запустил в своих социальных сетях совместный со спонсором конкурс, его победителю достанутся оплаченные билеты, гостиница и проживание на этапе Кубка мира – 2022/2023 в Анси (Франция). Чтобы принять участие в нём, нужно разместить у себя в соцсетях дорожное селфи.
На пост младшего Бё забавно отреагировал пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад.
«Я не смогу принять участия, потому что нет смысла ехать в Гардермуэн (крупнейший аэропорт Норвегии. – Прим. «Чемпионата») и потом обратно возвращаться в Анси. Надеюсь, я всё равно смогу сделать с тобой селфи!» — написал Фуркад в комментариях, добавив эмодзи «подмигивание».
Отметим, что спонсор Бё оплатит перелёт победителю в Анси именно из норвежского аэропорта.
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