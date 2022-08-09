Тренер сборной России рассказал, чем норвежские биатлонисты отличаются от российских

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о преимуществах мужской команды Норвегии.
«Мы не норвежцы, чтобы у нас был основной состав и резервный. Если их резервный состав переместить в основной, он не будут отличаться по скорости, будет бегать практически так же, как основа. Возможно, у атлетов резервного состава есть какие-то недочёты, нестабильность в стрельбе или в функциональном состоянии, но если взять результаты их летних соревнований, то там в тройку стабильно заезжает какой-нибудь резервист.
Я просто поражаюсь, как молодые норвежцы мыслят в самой гонке, это приятно удивляет, и мы тоже к этому стремимся. В принципе и сейчас наши молодые ребята стараются думать в гонке и не боятся пробовать что-то новое», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полное эксклюзивное интервью с Артёмом Истоминым выйдет на «Чемпионате» в 11:00 мск.
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