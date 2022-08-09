«Из-за ошибки можно похоронить спортсмена». Тренер сборной России – о состоянии Мироновой

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мыслями о состоянии серебряного призёра Олимпиады-2022 в эстафете Светланы Мироновой.
«Светлана Миронова ещё восстанавливается после прошлого сезона. Она пока не может переносить некоторые нагрузки. Сейчас мы как раз с ней все эти моменты прорабатываем, брали на тренировках биохимию, смотрели, как работают те же гормоны во время интервальной работы. По этим данным мы делаем выводы и корректируем дальнейшую работу.
Мы понимаем, что, работая со спортсменами такого уровня, нужно постоянно идти по грани. И из-за этой работы на грани у нас много анализа, обследований. У нас и ЭКГ есть, и мы делаем антропометрию, замеряем кожно-жировые складки, смотрим реакцию на нагрузку, есть биохимия утренняя, биохимия на тренировках, следим за лактатом, за реакцией пульса на тренировку. Из этого получается много анализа.
И всё это нужно для того, чтобы не перешагнуть эту грань, потому что из-за ошибки похоронить спортсмена можно надолго», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полное эксклюзивное интервью с Артёмом Истоминым выйдет на «Чемпионате» в 11:00 мск.
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