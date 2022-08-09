Тренер сборной России по биатлону Истомин высказался о смене спортсменами гражданства

26-летний российский специалист Артём Истомин, занимающий пост тренера сборной России по биатлону, выразил мнение о смене гражданства спортсменами.

«Когда, допустим, человек или его семья вложили в спортсмена всё, что было, и сейчас не по его инициативе он должен всё перечеркнуть, то, наверное… Не знаю, надо каждый случай отдельно разбирать.

Мне тоже в этом году да и раньше предлагали работу в других странах. Но я отказался от всех предложений. Мой отец – директор центра военно-патриотического воспитания, и, хотя мне никогда не прививали патриотизм, я даже представить себе не могу, как я буду работать в другой сборной.

Я могу работать только в одной сборной», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полное эксклюзивное интервью с Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате» в 11:00 мск.