Тренер сборной России по биатлону Истомин рассказал о целях на предстоящий сезон

26-летний тренер Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды: Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, рассказал о целях на предстоящий сезон.
«Что касается спортсменов, с которыми я раньше не работал, то нужно как можно быстрее узнать их, понять, как правильно работать с ними, как выстроить подготовку, выяснить, чего им не хватает, и заложить тренировочную базу, на которой в дальнейшем можно повышать дистанционную скорость.
Плюс хочется, чтобы они учились работать в гонках тактически. На тренировках мы всегда с ними обговариваем эти моменты, разбираем примеры с гонок или анализируем конкретного спортсмена, как он проводит гонку.
А цель по результатам – это рост дистанционной скорости и удержание её в течение сезона. Пока мы даже не можем сказать, к каким стартам мы должны подводиться, потому что в целом непонятно, какой у нас будет главный старт. Но он должен быть безусловно, и мы должны пробовать подходить к этому главному старту, отрабатывать модели подготовки. У нас ведь никогда не получается это сделать. Если подсчитать все последние годы, то мы хорошо входим в сезон, но к главному старту нам подойти всегда тяжело», — заявил Артём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».
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