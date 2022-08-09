Тренер сборной России объяснил, почему сильные юниоры не закрепляются в главной команде

26-летний тренер по биатлону Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, объяснил, почему сильным юниорам сложно закрепиться в главной команде.
«Думаю, что здесь как раз нужна работа психолога. И это должен быть не штатный психолог команды, а личный специалист спортсмена. У нас индивидуальный вид спорта, мы не футболисты, у которых может быть три психолога на всю команду, которые работают со всем коллективом. Я к психологам хорошо отношусь – с ними нужно работать и тренерам. Я тоже готов к этому, но пока для себя не нашёл подходящего специалиста.
Очень редко появляются такие спортсмены, как Серохвостов, которые приходят в основной состав такими юниорами, которые и должны приходить. Конечно, отец у него хорошо поработал. Он сделал именно такого спортсмена, который должен попадать в основной состав, тут и генетика повлияла. Ему добавили немного нагрузок, немного интервальной работы, где-то добавили скорости, и он побежал. А если сейчас взять среднестатистического юниора и погрузить его в нагрузки основного состава, он либо эти нагрузки не выдержит, либо эффекта от них не получит. Потому что базы, на чём строить, у него нет», — заявил Артём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».
- 9 августа 2022
-
15:06
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
01:42
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 8 августа 2022
-
20:50
-
17:48
- 7 августа 2022
-
11:07
-
10:36
- 6 августа 2022
-
15:22
-
09:58
-
09:48
- 5 августа 2022
-
17:41
-
09:35
- 4 августа 2022
-
17:44
-
16:07
-
10:11
- 3 августа 2022
-
19:41
-
09:56
- 2 августа 2022
-
09:15
-
08:17
-
00:33
- 1 августа 2022
-
22:52
-
17:46
-
14:07
-
12:12
-
08:30
- 30 июля 2022
-
16:05
-
14:43
-
14:21