Тренер сборной России объяснил, почему сильные юниоры не закрепляются в главной команде

26-летний тренер по биатлону Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, объяснил, почему сильным юниорам сложно закрепиться в главной команде.



«Думаю, что здесь как раз нужна работа психолога. И это должен быть не штатный психолог команды, а личный специалист спортсмена. У нас индивидуальный вид спорта, мы не футболисты, у которых может быть три психолога на всю команду, которые работают со всем коллективом. Я к психологам хорошо отношусь – с ними нужно работать и тренерам. Я тоже готов к этому, но пока для себя не нашёл подходящего специалиста.



Очень редко появляются такие спортсмены, как Серохвостов, которые приходят в основной состав такими юниорами, которые и должны приходить. Конечно, отец у него хорошо поработал. Он сделал именно такого спортсмена, который должен попадать в основной состав, тут и генетика повлияла. Ему добавили немного нагрузок, немного интервальной работы, где-то добавили скорости, и он побежал. А если сейчас взять среднестатистического юниора и погрузить его в нагрузки основного состава, он либо эти нагрузки не выдержит, либо эффекта от них не получит. Потому что базы, на чём строить, у него нет», — заявил Артём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».