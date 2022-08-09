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Тренер сборной по биатлону Истомин выделил особенность молодых российских спортсменов

Тренер сборной по биатлону Истомин выделил особенность молодых российских спортсменов
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26-летний тренер по биатлону Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, выделил особенность молодых российских спортсменов.

«Новое поколение биатлонистов отличается спортивной агрессивностью. Тот же Даниил Серохвостов, если он знает, что в чём-то может проиграть Кариму Халили, он не скажет: «Я с тобой не буду соревноваться, ты меня победишь». Нет, Даниил будет с ним бороться до того момента, пока сам не победит. И в гонках они тоже стараются придумывать какие-то новые подходы, разные тактики, модели подготовки к гонке. Они не боятся, и это хорошо», — заявил Артём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».

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