Тренер сборной по биатлону Истомин выделил особенность молодых российских спортсменов

26-летний тренер по биатлону Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, выделил особенность молодых российских спортсменов.



«Новое поколение биатлонистов отличается спортивной агрессивностью. Тот же Даниил Серохвостов, если он знает, что в чём-то может проиграть Кариму Халили, он не скажет: «Я с тобой не буду соревноваться, ты меня победишь». Нет, Даниил будет с ним бороться до того момента, пока сам не победит. И в гонках они тоже стараются придумывать какие-то новые подходы, разные тактики, модели подготовки к гонке. Они не боятся, и это хорошо», — заявил Артём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».