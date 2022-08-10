Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален были замечены на лыжероллерной трассе в Минске

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и восьмикратный чемпион Игр, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален были замечены на лыжероллерной трассе в Минске (микрорайон Веснянка).
Катающихся на роликах супругов три дня назад встретила юная биатлонистка из Беларуси Вера Бородач. Она является поклонницей Домрачевой.
Напомним, в марте 2022 года у Бьорндалена и Домрачевой истёк тренерский контракт со сборной Китая. Китайским биатлонистам не удалось завоевать медали на домашних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Они завершили сезон-2021/2022 досрочно, пропустив заключительные этапы Кубка мира.
Дарья и Уле-Эйнар воспитывают дочь Ксению, которой в октябре исполнится шесть лет. Девочка родилась в Минске.
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