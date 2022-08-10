«Точное определение моей жизни в одном фото». Подчуфарова показала, как отметила 30-летие

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый прошедшему дню рождения. 5 августа Подчуфаровой исполнилось 30 лет.
«Самое точное определение всей моей чудесной жизни в одном фото. Все только на чилле взлетают, а я уже приземлилась и готова куда-то опять побежать навести суету.
Но, к счастью, все те, кто на фото, да и те, кто вне его, привыкли принимать меня такой, какая я есть – вечно куда-то бегущей. Но пора меняться и не суетиться в следующем десятке — а может, и не меняться?» — подписала фото Подчуфарова.
Фото: из личного архива Ольги Подчуфаровой
Судя по снимку, на вечеринке, посвящённой 30-летию Подчуфаровой, также присутствовала чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.
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