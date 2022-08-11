Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Беременная супруга Тарьея Бё опубликовала милое фото с мужем с фестиваля

Беременная супруга Тарьея Бё опубликовала милое фото с мужем с фестиваля
Комментарии

Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала милое фото с мужем с музыкального фестиваля в Норвегии.

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

В конце апреля стало известно, что Гита и Тарьей готовятся впервые стать родителями. Их свадьба состоялась 29 июня, на Мальорке.

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022