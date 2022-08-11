Беременная супруга Тарьея Бё опубликовала милое фото с мужем с фестиваля
Поделиться
Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала милое фото с мужем с музыкального фестиваля в Норвегии.
Фото: из личного архива Гиты Симонсен
В конце апреля стало известно, что Гита и Тарьей готовятся впервые стать родителями. Их свадьба состоялась 29 июня, на Мальорке.
В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
Комментарии
- 11 августа 2022
-
00:53
- 10 августа 2022
-
20:50
-
19:21
-
18:51
-
16:20
- 9 августа 2022
-
21:52
-
20:33
-
15:06
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
01:42
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 8 августа 2022
-
20:50
-
17:48
- 7 августа 2022
-
11:07
-
10:36
- 6 августа 2022
-
15:22
-
09:58
-
09:48
- 5 августа 2022
-
17:41
-
09:35
- 4 августа 2022
-
17:44
-
16:07
-
10:11
- 3 августа 2022
-
19:41
-
09:56
- 2 августа 2022
-
09:15
-
08:17
-
00:33
- 1 августа 2022
-
22:52
Партнерский контент