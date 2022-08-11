Беременная супруга Тарьея Бё опубликовала милое фото с мужем с фестиваля

Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала милое фото с мужем с музыкального фестиваля в Норвегии.

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

В конце апреля стало известно, что Гита и Тарьей готовятся впервые стать родителями. Их свадьба состоялась 29 июня, на Мальорке.

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.